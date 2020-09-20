Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Yılport Samsunspor'da bir futbolcuda Covid-19 tespit edildi
20.09.2020 - 19:29 | | Hakan AKGÜN / SAMSUN (DHA) -

Yılport Samsunspor'da bir futbolcuda Covid-19 tespit edildi

TFF 1'inci Lig takımlarından Yılport Samsunspor'da Ümraniyespor maçı öncesi yapılan tetkikler sonucunda 1 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Yılport Samsunspor'da bir futbolcuda Covid-19 tespit edildi
ABONE OL

TFF 1'inci Lig'de yarın akşam sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek Yılport Samsunspor'da yapılan testlerde 1 futbolcuda pozitif vakaya rastlandı.

Adı açıklanmayan kırmızı beyazlı oyuncu, durumunun öğrenilmesinin ardından tesislerden ayrılarak karantinaya alındı. Kırmızı beyazlı ekipten yapılan bilgilendirme duyurusunda "Pazartesi günü kendi sahamızda oynayacağımız Ümraniyespor maçı öncesi dün yapılan tetkikler sonucunda 1 futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun sağlık durumu gayet iyi olup, evinde izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" denildi.

    Mehmet Özdilek: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Golf tutkunları, Limak Kemer Golf Cup’ta buluştu
      Golf tutkunları, Limak Kemer Golf Cup’ta buluştu
    2. Gaziantep FK - Fatih Karagümrük (CANLI)
      Gaziantep FK - Fatih Karagümrük (CANLI)
    3. Başakşehir - Galatasaray (CANLI)
      Başakşehir - Galatasaray (CANLI)
    4. Buca’ya adanan 35 yıllık sevda
      Buca’ya adanan 35 yıllık sevda
    5. Transfer Haberleri | Trabzonspor'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi
      Transfer Haberleri | Trabzonspor'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    PSG - Nice: 3-0

    PSG - Nice: 3-0

    UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

    UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

    Southampton - Tottenham: 2-5

    Southampton - Tottenham: 2-5

    Son Dakika | Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif

    Son Dakika | Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif

    Sıradaki Haber