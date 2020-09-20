Yılport Samsunspor'da bir futbolcuda Covid-19 tespit edildi

TFF 1'inci Lig'de yarın akşam sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek Yılport Samsunspor'da yapılan testlerde 1 futbolcuda pozitif vakaya rastlandı.

Adı açıklanmayan kırmızı beyazlı oyuncu, durumunun öğrenilmesinin ardından tesislerden ayrılarak karantinaya alındı. Kırmızı beyazlı ekipten yapılan bilgilendirme duyurusunda "Pazartesi günü kendi sahamızda oynayacağımız Ümraniyespor maçı öncesi dün yapılan tetkikler sonucunda 1 futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun sağlık durumu gayet iyi olup, evinde izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" denildi.