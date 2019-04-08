Yok artık Ozan Kabak

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’dan transfer olduğu Stuttgart’a çabuk alışan ve performansıyla sürekli adından söz ettiren Ozan Kabak, ilginç bir başarının da sahibi oldu. Hannover karşısında attığı iki golün ardından önceki gün Nürnberg karşısında da fileleri havalandıran 19 yaşındaki futbolcu, bir anda takımın en skorer isimleri arasına girdi.

Defansta oynamasına rağmen…

Bir savunma oyuncusu olmasına karşın ileri çıkışlarda sık sık rakip kaleyi yoklayan Ozan, tamamında ilk 11’de forma giydiği 10 maçta üç gol atma başarısı gösterdi. Takıma sezon ortasında katılmasına rağmen; şu an itibariyle Stuttgart’taki en golcü üçüncü isim konumuna yükseldi.

Gomez’den altı, Zuber’den beş

Ozan’dan daha golcü olan iki isimden Mario Gomez’in 6 golü bulunurken, Steven Zuber ise ligde oynadığı 20 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Milli futbolcu kısa sürede kaydettiği 3 golle bu isimlerin arkasından gelerek takımın en golcü isimlerinden biri oldu. Ozan böylece profesyonel futbolculuğunun ilk gollerini attığı Bundesliga’da, takımı adına bir anda en skorer isimlerden biri haline geldi.