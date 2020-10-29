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29.10.2020 - 10:13 |

Yok böyle talihsizlik! Morata'nın 3 golü VAR'a takıldı

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Juventus'u deplasmanda 2-0 yenerken, İtalyan devinin golcüsü Morata 3 kez ağları havalandırdı ama VAR'a takıldı.

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Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Barcelona'nın Juventus'u Torino'da 2-0 devirdiği karşılaşmada sahalarda ender rastladığımız bir olay yaşandı. 

Juve'nin golcüsü Morata'nın tam 3 golü VAR'dan döndü! İspanyol forvet karşılaşmanın 15, 30 ve 55. dakikalarında topu ağlarla buluşturdu ancak 3 gol de VAR'a takıldı.

Barcelona dev maçtan galibiyetle ayrılıp puanını 6 yaparken, Juventus ise 3 puanda kaldı.

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Yok böyle talihsizlik Moratanın 3 golü VARa takıldı

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