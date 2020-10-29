Yok böyle talihsizlik! Morata'nın 3 golü VAR'a takıldı

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Barcelona'nın Juventus'u Torino'da 2-0 devirdiği karşılaşmada sahalarda ender rastladığımız bir olay yaşandı.

Juve'nin golcüsü Morata'nın tam 3 golü VAR'dan döndü! İspanyol forvet karşılaşmanın 15, 30 ve 55. dakikalarında topu ağlarla buluşturdu ancak 3 gol de VAR'a takıldı.

Barcelona dev maçtan galibiyetle ayrılıp puanını 6 yaparken, Juventus ise 3 puanda kaldı.