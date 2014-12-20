Yoktan varolma hikayesi! Süleyman Koç

Gasp ve hırsızlık suçlarından dolayı hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinden çıkar çıkmaz Paderborn'u attığı gollerle Bundesliga'ya taşıyan Süleyman Koç'un yoktan varolma hikayesi tüm hızıyla devam ediyor.



İlk kez oynadığı Bundesliga'da da performansıyla dikkat çeken Süleyman'a Almanya'nın en köklü kulüplerinden Hamburg'un talip olduğu belirtildi.



"Bild" gazetesinin haberine göre maddi anlamda zorluklar yaşayan Hamburg'un nispeten maliyeti düşük olan Süleyman'ı gündeminde aldığını ve Türk oyuncuyu renklerine bağlamak istediğini iddia etti.



Hamburg'un dışında başka Bundesliga kulüplerinin de ilgilendiği Süleyman'ın Paderborn'daki sözleşmesi 2016 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon bir gol, üç asistle oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu 2013 yılında sadece 60 bin Euro'ya Babelsberg'ten Paderborn'a transfer olmuştu. Genç oyuncunun mevcut piyasa değeri ise yaklaşık 1 Milyon Euro.

(NTV Spor)