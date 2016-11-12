Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2-0 kazanılan Kosova maçıyla ilgili olarak, "Milli takımımız, inşallah böylece 2018 Dünya Kupası için yoluna devam edecek." dedi.

Türk Milli Futbol Takımı'nın Antalya Stadı'ndaki maçını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile izleyen Kılıç, stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İnşallah 2018 Dünya Kupası için yola böyle devam edeceğiz"

İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek maraton için biraz erken kalkmak zorunda kaldıklarını anlatan Kılıç, "Milli takımımız, inşallah böylece 2018 Dünya Kupası için yoluna devam edecek. Ümitliyiz, yola böyle devam edeceğiz." diye konuştu.

Antalya'nın kendilerine uğurlu geldiğini anlatan Kılıç, "Sayın Dışişleri Bakanımıza da teşekkür ediyoruz, çünkü gerçekten Antalya çok güzel ev sahipliği yapıyor milli takımımıza. İnşallah bu şekilde iyi sonuçlarla devam ederiz." ifadeleri kullandı.