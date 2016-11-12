MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri "Yola böyle devam edeceğiz"
12.11.2016 - 22:27 | | ANTALYA (AA)

"Yola böyle devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye-Kosova maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Yola böyle devam edeceğiz"
ABONE OL
Türkiye - Kosova: 2-0
Türkiye - Kosova: 2-0
Türkiye - Kosova: 2-0
Türkiye - Kosova: 2-0Haberin Tüm Fotoğrafları

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2-0 kazanılan Kosova maçıyla ilgili olarak, "Milli takımımız, inşallah böylece 2018 Dünya Kupası için yoluna devam edecek." dedi.

Türk Milli Futbol Takımı'nın Antalya Stadı'ndaki maçını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile izleyen Kılıç, stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İnşallah 2018 Dünya Kupası için yola böyle devam edeceğiz"

İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek maraton için biraz erken kalkmak zorunda kaldıklarını anlatan Kılıç, "Milli takımımız, inşallah böylece 2018 Dünya Kupası için yoluna devam edecek. Ümitliyiz, yola böyle devam edeceğiz." diye konuştu.

Antalya'nın kendilerine uğurlu geldiğini anlatan Kılıç, "Sayın Dışişleri Bakanımıza da teşekkür ediyoruz, çünkü gerçekten Antalya çok güzel ev sahipliği yapıyor milli takımımıza. İnşallah bu şekilde iyi sonuçlarla devam ederiz." ifadeleri kullandı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
  2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
  3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
  4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
  5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

İtalya’da Miha Zajc analizi

İtalya’da Miha Zajc analizi

Sıradaki Haber