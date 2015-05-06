Yönetim binası Arena'ya taşınıyor

Yeşil-beyazlı takımın Zafer’de bulunan kulüp binası Konya Büyükşehir Torku Arena Stadyumu’nun içine taşınmaya hazırlanıyor. Torku Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan ve yönetim kurulu üyeleri Torku Arena Stadyumu’nda yeni kulüp binası yeri için incelemelerde bulundu.

Ahmet Şan, Torku Konyaspor yönetimi olarak gelecek sezonun hazırlıklarını tüm yönleriyle değerlendirdiklerini belirterek, “Hem sportif anlamda hem de kurumsallaşma anlamında çalışmalarımız sürüyor. Yeni kulüp binamız Konya Büyükşehir Torku Arena Stadyumu’nda olacak. İlgili arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yapıyorlar. İnşallah çok nezih ve modern bir kulüp binasına sahip olacağız. Bu sezon bir atılım yapmıştık. Yeni sezona yeni kulüp binamızda gireceğiz. Tüm hazırlıklarımızı ona göre yapacağız” dedi.