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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri İsmail Kartal'ın yerine Bülent Uygun
22.10.2019 - 08:12 | | Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA)

İsmail Kartal'ın yerine Bülent Uygun

Çaykur Rizespor'da Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışılırken, Kartal'ın yerine düşünülen ilk adayın ise Bülent Uygun olduğu öğrenildi.

İsmail Kartal'ın yerine Bülent Uygun
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Son olarak Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştıran Uygun da Türkiye'de bir takım çalıştırmak istemesinden dolayı Çaykur Rizespor'da görev almaya sıcak bakıyor.

Sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal, Çaykur Rizespor ile çıktığı 8 lig maçında 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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