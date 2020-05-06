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06.05.2020 - 23:33 | | DENİZLİ (AA) -

Yukatel Denizlispor, antrenmanlarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Denizlispor, antrenmanlarını sürdürdü
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde idman yaptı.

Sosyal mesafe sınırlamalarına uygun olarak gruplar halinde yapılan çalışmalarda oyuncular ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Bülent Uygun, iyi bir Denizlispor izletmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Kulüp tesislerine, oyuncular, yönetim, teknik heyet ve personeller dışında kimse alınmıyor. Oyuncuların antrenman öncesinde ateş ölçümleri de yapılıyor. Lige ara verilmeden önce çok iyi bir ivme yakalamıştık. Koronavirüs her takım gibi bizi de etkiledi. Bu durumu en az hasarla atlatmak için iyi bir çalışma programı hazırladık." ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor, antrenmanlarını sürdürdü

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