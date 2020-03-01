Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-0

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Denizlispor 34. dakikada Mustafa Yumlu, 75. dakikada Barrow'un attığı gollerle 2-0 kazandı. Malatyaspor'da Hadebe 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Denizlispor puanını 27'ye yükseltirken Malatya ekibi 24'ye kaldı.

DENİZLİSPOR - MALATYASPOR: 2-0

GOL! 34' Mustafa Yumlu, 75' Barrow

Kırmızı kart: 45+1' Hadebe(Malatyaspor)

İLK 11'LER

Denizlispor: Stachowiak; Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Recep Niyaz, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Estupinan

Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Mina, Hadebe, Karim Hafes, Murat Yıldırım, Acquah, Gökhan Töre, Donald, Fofana, Umut Bulut

Maçtan Dakikalar

9. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içinde topa iyi yükselen Estupinan'ın kafa vuruşu üst direkten geriye döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

12. dakikada uzun pasta meşin yuvarlakla buluşan Estupinan’ın ceza alanı dışından çektiği sert şut kaleci Farnolle'den döndü. Topu tamamlamak isteyen Sacko’dan önce savunma araya girmeyi başardı.

22. dakikada Mustafa Yumlu kaleci Farnolle’nin önde olduğunu görünce orta saha çizgisi yakınlarından topu doğrudan kaleyi gönderdi. Kaleci Farnolle meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

34. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içerisinde kafalardan seken topa son dokunan Mustafa Yumlu, takımını öne geçiren golü attı. 1-0

41. dakikada orta sahada meşin yuvarlakla buluşan Fofana, hızlıca ceza sahasına koşu yapan Gökhan Töre'yi gördü. Ceza alanı içinde Gökhan Tören’nin yaptığı etkisiz vuruş kaleci Stachowiak'ta kaldı.

58. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Estupinan, Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak daha sonra VAR’dan gelen uyarı üzerine hakem Koray Gençerler pozisyon öncesinde Estupinan’ın topu elle önüne aldığını tespit ederek kararı iptal etti.

63. dakikada Barrow’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Özgür Çek'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

75. dakikada ceza sahasına gelen ortada Rodallega topu kafayla Barrow'un önüne indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0