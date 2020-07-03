Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: 0-1
03.07.2020 - 20:45 |

Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: 0-1

Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi Gaziantep 1-0 kazanarak 7 hafta sonra galibiyet yaşadı.

Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: 0-1
ABONE OL

 

Süper Lig'in 30. haftasının açılış mücadelesinde Yukatel Denizlispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi Gaziantep 1-0 kazandı.

Gaziantep'in golünü 24. dakikada Güray Vural kaydetti.

Bülent Uygun, yabancı hocalara rakip olduğu son 10 Süper Lig maçını kazanamadı.

Bu sonuçla Gaziantep 38 puanla 9. sıraya yükseldi. Denizlispor ise 32 puanla 12. sırada kaldı.

 

Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: 0-1

Stat: Denizli Atatürk 

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Salih Mazlum, Bilal Gölen 

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Lopes (Dk. 46 Özgür Çek), Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz (Dk. 81 Sacko), Bergdich, Murawski (Dk. 66 Sedat Şahintürk), Aissati, Recep Niyaz (Dk. 86 Onazi), Zeki Yavru, Rodallega, Estupinan 

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Sousa, Kenan Özer (Dk. 90 2 Pawlowski), Morais, Maxim (Dk. 88 Furkan Soyalp), Güray Vural (Dk. 73 Jefferson), Kayode (Dk. 88 Muğdat Çelik) 

Gol: Dk. 25 Güray Vural (Gaziantep FK)

 Sarı kartlar: Dk. 17 Mustafa Yumlu, Dk. 53 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor), Dk. 79 Kenan Özer (Gaziantep FK)

Maçtan dakikalar

14. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Zeki Yavru'nun ceza sahasındaki Recep Niyaz'a havadan ortaladığı topu, Djilobodji kornere attı. 

25. dakikada konuk takım öne geçti. Maxim'in pasında topla buluşan Güray Vural, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1. 

28. dakikada topla buluşan Rodellega'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak auta gitti. 

38. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı. 

Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

63. dakikada faul sonucu kazanılan serbest vuruşu Güray Vural kullandı. Topla buluşan Kana Bıyık'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ın eline çarparak kornere gitti. 

67. dakika Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Estupinan'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 

74. dakikada Kayode'nin ceza sahası içinden şutunda top yan direğe çarparken, Denizlispor savunması meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı. 

90. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Tolgahan Acar'da kaldı. 

Gaziantep FK, müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı. 

Maçın sona ermesinin ardından Gaziantep FK'li oyuncuların sevinç gösterisi üzerine yaşanan gerginlikte, protokol tribününden sahaya plastik su şişesi atıldı. 

Luiz Gustavo İlk PSG Maçını Anlattı

    Sokak Röportajı | Galatasaray - Trabzonspor maçını kim kazanır?
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sumudica: "Türk pasaportu istiyorum"
      Sumudica: "Türk pasaportu istiyorum"
    2. Yuto Nagatomo'dan veda! "Kendime söz vermiştim ama..."
      Yuto Nagatomo'dan veda! "Kendime söz vermiştim ama..."
    3. ABD, Meksika ve Brezilya'da Formula 1 bu yıl yapılamayabilir
      ABD, Meksika ve Brezilya'da Formula 1 bu yıl yapılamayabilir
    4. Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi
      Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi
    5. Beşiktaş taktik çalıştı!
      Beşiktaş taktik çalıştı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Volkan Demirel: "Doğru kararın verileceğine inanıyorum"

    Volkan Demirel: "Doğru kararın verileceğine inanıyorum" 

    Arsenal, Gabriel Martinelli ile sözleşme yeniledi

    Arsenal, Gabriel Martinelli ile sözleşme yeniledi

    Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını tamamladı!

    Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını tamamladı!

    Halil Altıntop, Bayern Münih'in gençlerini çalıştıracak!

    Halil Altıntop, Bayern Münih'in gençlerini çalıştıracak!

    Sıradaki Haber