Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK (CANLI)
Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadele saat 21.00'de başladı
Süper Lig'in 30. haftasının açılış mücadelesinde Yukatel Denizlispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.
Denizlispor 0-1 Gaziantep
GOL: 24' Güray Vural (Gaziantep)
İLK 11'LER
Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Zeki Yavru, Oscar, Rodallega
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Djilolobdji, Tosca, Morais, Andre Sousa, Maxim, Güray Vural, Kenan Özer, Kayode
Gaziantep FK 7 haftadır kazanamıyor
Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, inişli çıkışlı performansı ile dikkat çekiyor. Ligde oynadığı 29 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan Gaziantep ekibi, son 7 haftada ise 3 puana hasret kaldı. 7 maçta 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, son galibiyet sevincini 22. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek yaşamıştı. Gaziantep temsilcisi, 2-0 kazandığı Rizespor maçının ardından Göztepe, Trabzonspor, Ankaragücü ve Antalyaspor ile 1-1, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı. Gaziantep FK, bu süreçte Başakşehir'e 3-1, Alanyaspor'a da 1-0 mağlup olmuştu. Bu mücadelelerde alınması gereken 21 puanının sadece 5'ini hanesine yazdırabilen kırmızı-siyahlılar, düşme potası ile arasındaki puan farkını açma şansını da kullanamadı.
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