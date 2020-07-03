Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig'in 30. haftasının açılış mücadelesinde Yukatel Denizlispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.

Denizlispor 0-1 Gaziantep

GOL: 24' Güray Vural (Gaziantep)

İLK 11'LER

Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Zeki Yavru, Oscar, Rodallega

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Djilolobdji, Tosca, Morais, Andre Sousa, Maxim, Güray Vural, Kenan Özer, Kayode

Gaziantep FK 7 haftadır kazanamıyor

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, inişli çıkışlı performansı ile dikkat çekiyor. Ligde oynadığı 29 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan Gaziantep ekibi, son 7 haftada ise 3 puana hasret kaldı. 7 maçta 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, son galibiyet sevincini 22. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek yaşamıştı. Gaziantep temsilcisi, 2-0 kazandığı Rizespor maçının ardından Göztepe, Trabzonspor, Ankaragücü ve Antalyaspor ile 1-1, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı. Gaziantep FK, bu süreçte Başakşehir'e 3-1, Alanyaspor'a da 1-0 mağlup olmuştu. Bu mücadelelerde alınması gereken 21 puanının sadece 5'ini hanesine yazdırabilen kırmızı-siyahlılar, düşme potası ile arasındaki puan farkını açma şansını da kullanamadı.

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