Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir: 1-1

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Denizlispor evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Başakşehir'in golünü 54. dakikada Visca atarken Denizlispor ise bu gole 60. dakikada Barrow ile karşılık verdi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 26'ya yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Denzilispor 18 puanla 11. sırada bulunuyor.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Lopes, Sackey, Murawski, Sacko (Dk. 78 Burak Çalık), Olcay Şahan (Dk. 70 Aissati), Barrow, Rodallega (Dk. 90 3 Estupinan)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 90 Gökhan İnler), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Dk. 88 Muhammet Arslantaş), Elia (Dk. 85 Kerim Frei), Demba Ba

Goller: Dk. 54 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 60 Barrow (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Sackey, Dk. 43 Murawski, Dk. 44 Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor), Dk. 85 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada İrfan Can'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Demba Ba, kaleci Stachowiak'tan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Ancak savunmada Oğuz Yılmaz kale çizgisinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesini son anda engelledi.

18. dakikada Olcay'dan topu kapan İrfan Can'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut önce kaleci Stackhowiak’ın ellerine ardından da kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

29. Aleksic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Sackey'e çarpan topu Stachowiak son anda çelmeyi başardı.

45. dakikada gelişen atakta topu önünde bulan Sacko’nun ceza alanı içerisinde yerden çektiği sert şutu kaleci Mert Günok çıkardı.

52. dakikada Elia'nın yerden pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

54. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Clichy'nin savunmanın arkasına gönderdiği topu ceza sahasında kontrol eden Visca, sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

60. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Sacko'nun sol kanattan pasında topla ceza sahasına giren Barrow'un sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

71. dakikada Barrow'un sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada topla buluşan Sacko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90 5. dakikada ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında topla buluşan Estupinan, soldan girdiği ceza sahasında pasını Barrow'a verdi. Barrow'un vuruşunda, top yan direkten döndü. Dönen top, kaleci Mert Günok'a çarparak kornere çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.