Yukatel Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik ve şut çalışması yaptı.

Sakatlığı nükseden Tolgahan Acar antrenmana katılmadı, tedavileri devam eden Hadi Sacko, Isaac Sackey, Zakarya Bergdich ve Kibong Mbamba fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.