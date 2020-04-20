Yüksel Yıldırım: Nurullah Aslan için Beşiktaş'tan teklif aldık

Yılport Samsunspor forması giyen 22 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan’ın Beşiktaş’a transfer olacağı yönünde basında haberler yer aldı.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, konuyla ilgili ortaçizgi'ye konuştu. Yıldırım, Başkan Ahmet Nur Çebi ile telefonda görüştüklerini ve teklif aldıklarını resmen açıkladı.

İşte Yüksel Yıldırım’ın açıklamaları:

-BAŞKAN ÇEBİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM-

TFF Başkavekili Servet Yardımcı ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında şans eseri Ahmet Nur Çebi ile görüştüğünü dile getiren Yüksel Yıldırım; “Eski bir dostum olan TFF Başkanvekili Servet Yardımcı’yı aramıştım. Başkan Ahmet Nur Çebi de yanındaydı. Servet Yardımcı ile konuştuktan sonra yanında Ahmet Nur Çebi olduğunu söyledi. ‘Merhaba demek ister misin’ dedi. Ben de tabii ki dedim ve konu öyle çıktı. Başkan da ‘Sizin çok iyi bir kaleciniz var. Onu bize verir misiniz?’ dedi. Ben de ‘Başkanım çok sağ olun ama veremeyiz. Biz de Süper Lig’e çıkmak için çırpınıyoruz. Kaleciye ihtiyacımız var. İleride satma noktasına gelirsek o gün konuşuruz’ dedim. O da ‘Tamam o zaman, satacağınız zaman Beşiktaş ile kontağa geçerseniz çok seviniriz. Kalecinizi çok istiyoruz’ dedi. Fenerbahçe de istiyor. Kalecimiz daha çok genç. Anlaşma sağlandığı şeklinde haberler yapmasınlar, ayıp oluyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bu telefon görüşmemiz Cumartesi günü oldu ve şansa gerçekleşti.”

-NURULLAH’IN AVRUPA’DA YILDIZ OLMASINI İSTERİZ-

Nurullah Aslan’ı Avrupa’ya gönderme hedefleri olduğunu belirten Yıldırım; “Biz daha Süper Lig’e çıkacağız ve Nurullah’ı parlatmamız lazım. Bugün bakıyoruz 40 yaşında kaleciler oynuyor. Bu çocuk 22 yaşında. Biz bunu daha eğiteceğiz. Ertuğrul hoca, ona çok özel antrenmanlar yaptırıyor. Milli Takımın gelecekteki kalecisi olacağı gözüyle bakıyoruz. Böyle genç bir kaleciyi şimdi vermenin ne faydası var? Biz aslında onu Türkiye’ye değil, İngiltere, İspanya’ya falan satmak, Avrupa’da yıldız olmasını isteriz.”

-ANLAŞMA YOK-

Anlaşma haberlerini net bir şekilde yalanlayan Yüksel Yıldırım; “Anlaşma diye bir şey yok. Satmayı düşünmüyoruz. Samsunspor’un hedefleri var. Süper Lig’e çıktıktan sonra kalecinin gelişimine göre düşünceler olabilir ama ilk hedefimiz Avrupa’ya göndermek. Artık Türk futbolcuların Avrupa’ya rahat rahat gidebildiğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.