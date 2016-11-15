Yunanistan’da ırkçı skandal

2018 Dünya Kupası elemelerinin 4. haftasında Atina’da oynanan Yunanistan-Bosna Hersek maçında bazı Yunan taraftarlar, üzerinde Sırpların Boşnaklara yönelik nefret söylemi olarak kullandığı “Bıçak, tel, Srebrenitsa” (Noz, zica, Srebrenica) yazılı pankart açtı.

Son dakikaya kadar Bosna Hersek’in 1-0 önde olduğu ancak uzatma dakikalarında Georgios Tzavellas’ın kaydettiği golle 1-1 sona eren maç, baştan sona gergin geçti.

Yunan taraftarlar, maçın başında Bosna-Hersek milli marşını ıslıklarken, maçın ikinci devresinde de Bosna-Hersek kalesinin arkasındaki tribünde, 1995 yılında Srebrenitsa’da yaşanan soykırımı savunan, Sırpların kullandığı nefret söylemi “Bıçak, tel, Srebrenitsa” yazılı pankartı açarak provokasyona devam etti.

Yunan taraftarların aynı zamanda, Bosna Herseklileri tahrik etmek için maçta Sırbistan bayrağı ve Çetnik amblemleri açtıkları görüldü.

Maçın ardından tribünde açılan pankartı yorumlayan Bosna-Hersek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmed Bazdarevic, Yunanistan’a gelme amaçlarının futbol olduğunu belirterek, “Tribünlerde yaşananların, Yunan halkıyla bir alakası olmadığını umuyorum. Gördüklerimiz çok üzücüydü” ifadesini kullandı.

Bosna-Hersek tribünleri çıldırdı

Yunanistan deplasmanında ırkçı pankarlatla provokasyona uğrayan Bosna-Hersek tribünleri de sıkıntılı anlar yaşadı. Pankartlardan sonra sinirlerine hakim olamayan bazı Bosna-Hersek taraftarları, meşaleler yakarak koltukları ateşe verdi. Maç öncesinde de bazı olaylar yaşanırken, 3 Bosna-Hersek taraftarının yaralandığı belirtildi.