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08.10.2018 - 18:35 | | İSTANBUL (DHA)

Yunus Mallı: "Bosna Hersek iyi bir sınav olacak"

A Milli Futbol Takımı'nın önemli futbolcularından Yunus Mallı, Bosna Hersek maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yunus Mallı: "Bosna Hersek iyi bir sınav olacak"
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Bosna Hersek ile oynayacağı özel maç öncesi hazırlıklarına başlayan A Milli Futbol Takımı'nın çalışması öncesi takımın önemli oyuncularından Yunus Mallı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bosna Hersek iyi bir sınav olacak"

Herkese güzel ve başarılı bir kamp dileyerek sözlerine başlayan Yunus Mallı, "Önümüzde iki önemli maç var. Önce Bosna Hersek ile özel maç oynayacağız, daha sonra Uluslar Ligi maçımız var. Bugün toplanıyoruz, ilk idmanımıza çıkıyoruz. Kendimizi her zaman olduğu gibi iyi hazırlamak istiyoruz. Bosna Hersek iyi bir sınav olacak. Ardından Rusya'ya karşı devamını getiririz inşallah. İsveç maçında 3 puan almak moral açısından çok önemliydi. İnşallah devamını getiririz." dedi.

"Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası'na gitmek için daha kısa bir yol diyebiliriz"

Yeni turnuva sisteminin güzel olduğunu belirten Yunus Mallı, şöyle konuştu:

"Yeni turnuva sistemi güzel. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için daha kısa bir yol diyebiliriz. Hepimiz bu turnuvaya çok önem veriyoruz. Grubu lider bitirmek için hala fırsatımız var. Bunun için Rusya'da galibiyete ihtiyacımız var. Özel maçların sayısını azaltmak ve resmi maçların sayısını artırmak için güzel bir yol. Pazar günü elimizden geleni yapacağız. İyi hazırlanıp başarılı olmaya çalışacağız."

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