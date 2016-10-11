MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Yunus Mallı tepkisi
11.10.2016 - 02:30 |

Yunus Mallı tepkisi

Mainz forması giyen Yunus Mallı’nın, A Milli Takımımız’da şans bulamaması tepki toplamaya devam ediyor.

Yunus Mallı tepkisi
ABONE OL

Mainz forması giyen Yunus Mallı’nın, A Milli Takımımız’da şans bulamaması tepki toplamaya devam ediyor. Alman kulübünün Menajeri Rouven Schröder, Yunus’un hak ettiği değeri görmediğini savundu. Schröder, “Yunus Mallı, klasik bir 10 numaradır. Yunus’un ayarında çok nadir futbolcu var” diye konuştu.

Mainz’a yakın kaynaklarda da Yunus Mallı’nın Türkiye’yi seçtiğinden bu yana hiçbir maçta 90 dakika oynamaması eleştirildi ve genç yıldızın bir kez daha Bundesliga’ya ‘dinlenmiş’ döneceği vurgulandı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber