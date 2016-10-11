Yunus Mallı tepkisi

Mainz forması giyen Yunus Mallı’nın, A Milli Takımımız’da şans bulamaması tepki toplamaya devam ediyor. Alman kulübünün Menajeri Rouven Schröder, Yunus’un hak ettiği değeri görmediğini savundu. Schröder, “Yunus Mallı, klasik bir 10 numaradır. Yunus’un ayarında çok nadir futbolcu var” diye konuştu.

Mainz’a yakın kaynaklarda da Yunus Mallı’nın Türkiye’yi seçtiğinden bu yana hiçbir maçta 90 dakika oynamaması eleştirildi ve genç yıldızın bir kez daha Bundesliga’ya ‘dinlenmiş’ döneceği vurgulandı.