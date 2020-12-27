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HaberlerKasımpaşa Haberleri Yusuf Erdoğan: "Skrtel'in ayağından gelen sesi duydum"
27.12.2020 - 21:21 |

Yusuf Erdoğan: "Skrtel'in ayağından gelen sesi duydum"

Süper Lig'de Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Yusuf Erdoğan: "Skrtel'in ayağından gelen sesi duydum"
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Süper Lig'de Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"Bütün takım olarak felsefemiz, kim atarsa atsın takımın kazanması. Biz kardeş gibiyiz. Koita'nın atmasını çok istiyordum. Volkan Babacan iyi bir kurtarış yaptı. Golü atsaydı, çok farklı duygular olacaktı. Futbol bu yüzden güzel."

"Maç önüne geçen bir şey oldu. Skrtel'in ayağından gelen sesi duydum. Aşilinde kopma olmuş galiba. Çok üzgünüm. Geçmiş olsun demek istiyorum."

Yusuf Erdoğan: Skrtelin ayağından gelen sesi duydum

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