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HaberlerKasımpaşa Haberleri Yusuf Erdoğan: "Sürekli yerde yatan bir Göztepe vardı"
23.10.2020 - 22:22 |

Yusuf Erdoğan: "Sürekli yerde yatan bir Göztepe vardı"

Süper Lig'de Göztepe ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan maçına ardından konuştu.

Yusuf Erdoğan: "Sürekli yerde yatan bir Göztepe vardı"
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Süper Lig'de Göztepe ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan maçına ardından konuştu.

"Topun oyunda kalma süresini çok merak ediyorum. Bizi oynatmamaya çalışan bir rakip vardı, hakem de buna müsaade etti. Sürekli yerde yatan bir Göztepe vardı. İyi bir oyun seyrettiremedik izleyenlere, doktorların hep sahada olduğu bir maçtı."

Yusuf Erdoğan: Sürekli yerde yatan bir Göztepe vardı

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