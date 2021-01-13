Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'a geri dönüyor!

Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi... Trabzonspor, bu sezon Kasımpaşa kulübünde önemli işlere imza atan eski oyuncusu Yusuf Erdoğan'ı tekrar geri almak için düğmeye bastı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da oyuncuyu çok istediği öğrenildi.

Abdullah Avcı, yeni sezon planlarını böyle anlattı