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13.01.2021 - 14:43 | | Sabah

Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'a geri dönüyor!

Bu sezon Kasımpaşa'da başarılı bir performans ortaya koyan eski Trabzonspor'lu Yusuf Erdoğan'ın geri döneceği iddia edildi. Yusuf Erdoğan'ı tekrar kulübe katmak isteyen Trabzonspor'un atağa geçtiği öğrenildi.

Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'a geri dönüyor!
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Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi... Trabzonspor, bu sezon Kasımpaşa kulübünde önemli işlere imza atan eski oyuncusu Yusuf Erdoğan'ı tekrar geri almak için düğmeye bastı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da oyuncuyu çok istediği öğrenildi.

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Yusuf Erdoğan, Trabzonspora geri dönüyor

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