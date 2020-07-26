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26.07.2020 - 19:18 |

Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray ve transfer itirafı!

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da maç sonu Yusuf Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray ve transfer itirafı!
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Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da maç sonu Yusuf Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin belki de son 5 yılına damga vurmuş, bu sene de hak ettiği bir şampiyonluğa ulaşmış Başakşehir'i kutluyoruz. Örnek olacak bir iş yaptılar. Tesadüf değil, bileklerinin hakkıyla alınan bir şampiyonluk, tebrik ediyorum kendilerini."

"Sezon başında %90 Galatasaray'a gitme durumum vardı. Çok istemiştim Galatasaray'a gitmeyi. Heveslendim. Sonra tercihlerini benden yana kullanmadılar. Saygı duyuyorum. İşte bir forma olayı meydana geldi. Her şerde bir hayır vardır diyelim.

 

Yusuf Erdoğandan Galatasaray ve transfer itirafı

Yusuf Erdoğandan Galatasaray ve transfer itirafı

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