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HaberlerBasketbol Haberleri Yusuf Kıraç: ‘Yakaladığımız çıkış devam edecek’
03.07.2020 - 07:00 |

Yusuf Kıraç: ‘Yakaladığımız çıkış devam edecek’

Türk Telekom kulübü başkanı Yusuf Kıraç, “Gerek Süper Lig’de gerekse Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz iki sezonda Ankaralı basketbolseverlerin desteğiyle yakaladığımız ivmeyi sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yusuf Kıraç: ‘Yakaladığımız çıkış devam edecek’
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FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Türk Telekom, yeni sezon hedeflerine odaklandı. Kulüp Başkanı Yusuf Kıraç, “Gerek Süper Lig’de gerekse Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz iki sezonda Ankaralı basketbolseverlerin desteğiyle yakaladığımız ivmeyi sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Sezon yapılanması kapsamında genç ve dinamik oyuncuların yanı sıra ligi bilen tecrübeli isimleri kadroya katacaklarını ifade eden Kıraç, iç transferde forvet Muhammed Baygül ile anlaştıklarını da açıkladı. Türk Telekom’un Avrupa kupalarına “yabancı” olmadığına vurgu yapan Kıraç, sözlerini şöyle tamamladı:
“Geçmişte de ülkemizin bayrağını Avrupa’da gururla dalgalandırdık. Geçen yıl Avrupa Kupası’na katılan birçok takım bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde ter dökecek. Mücadeleci geçmesini beklediğimiz Şampiyonlar Ligi’nde seyircimizin keyif alacağı oyunumuzu sürdürmeyi amaçlıyoruz.”

Yusuf Kıraç: ‘Yakaladığımız çıkış devam edecek’

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