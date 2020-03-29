Yusuf YazÄ±cÄ±'dan hemÅŸerilerine erzak yardÄ±mÄ±!

AralÄ±k ayÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k sonrasÄ± Roma'da operasyon geÃ§iren ve fizyoterapist eÅŸliÄŸinde hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Antalya'da sÃ¼rdÃ¼ren milli oyuncu, koronvirÃ¼s nedeniyle zor durumda bulunan ihtiyaÃ§ sahiplerine kendi hazÄ±rladÄ± ve dezenfekte ettiÄŸi erzak kolilerini daÄŸÄ±ttÄ±. Trabzonun Ortahisar ilÃ§esine baÄŸlÄ± ErdoÄŸdu Mahallesi ve AydÄ±nlÄ±k Eveler Mahallesindeki ihtiyaÃ§ sahibi aileye muhtarlÄ±k aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ulaÅŸan YazÄ±cÄ±, ailelerinÂ hem ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± giderdi, hem de onlarÄ± sosyal mesafeyi koruyarak ziyaret etti.Â

KENDÄ° HAZIRLADIÄžI ERZAK KOLÄ°LERÄ°NÄ° ELLERÄ°YLE DAÄžITTI

DamarÂ tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ayaÄŸÄ± kesilen ve sonrasÄ±nda protez bacak takÄ±lan bir Trabzonspor taraftarÄ±, Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n ziyaretinden dolayÄ± Ã§ok muylu olduÄŸunu belirtirken, "Siz bizim aÅŸkÄ±mÄ±zsÄ±nÄ±z , size kurban olurum, muhtarÄ±mÄ±z da saÄŸ olsun bizlere yardÄ±mcÄ± oluyor" dedi.Â