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19.12.2019 - 09:35 |

Yusuf Yazıcı’dan Trabzonspor’a 6.5 milyon TL

Fransız ekibi Lille'de futbol kariyerini sürdüren Yusuf Yazıcı, 1 maç daha forma giyerse Trabzonspor'a 1 milyon euro (6.5 milyon TL) bonus kazandıracak.

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Trabzonspor’dan 16.5 milyon euro’ya Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı, 1 maçta daha Fransız ekibinin formasını giymesi durumunda eski takımına 1 milyon Euro kazandıracak.

Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon Euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti.

Milli yıldız şu ana kadar Lille formasıyla 24 karşılaşmada görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

Yusuf Yazıcı’dan Trabzonspor’a 6.5 milyon TL

Yusuf Yazıcı’dan Trabzonspor’a 6.5 milyon TL

 

 

 

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