Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Yusuf Yazıcı'nın doktorundan güzel haber
16.06.2020 - 20:04 | | İHA

Yusuf Yazıcı'nın doktorundan güzel haber

Fransa'nın Lille takımında forma giyen ve geçtiğimiz aralık ayında ciddi bir sakatlık yaşayarak sahalardan uzak kalan milli oyuncu Yusuf Yazıcı'dan güzel haber geldi.

ABONE OL


Başarılı oyuncuyu Roma'da tedavi eden İtalyan Prof. Dr. Mariani, Yazıcı'nın son durumu ile ilgili TRT SPOR’a açıklamalarda bulundu. Mariani, “Bana göre durumu gayet iyi ama son kararı kulüp doktorları verecek” dedi.

Oyuncunun durumuna ilişkin esprili değerlendirmelerde de bulunan İtalyan doktor, ''Yusuf’un durumu benim açımdan ne yazık ki kötü çünkü daha fazla tedavi için buraya gelmeyecek. Ne yazık ki bir daha kendisiyle görüşemeyeceğiz. O bakımdan üzgünüm. Türkiye, İtalya ile Avrupa Şampiyonası için gelecek yıl Roma’da oynayacak, o zaman görüşeceğiz. O maçta ben kendisini destekleyeceğim. Yusuf, çok iyi ve sempatik bir hastamdı" diye konuştu.

Yusuf Yazıcının doktorundan güzel haber

Yusuf Yazıcının doktorundan güzel haber

Muslera'ya hastanede doğum günü kutlaması
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Merih Demiral Juventus'ta kadroya alındı!
    Son dakika | Merih Demiral Juventus'ta kadroya alındı!
  2. Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!
    Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!
  3. Galatasaray Muslera paylaşımı yaptı!
    Galatasaray Muslera paylaşımı yaptı!
  4. Florin Andone: "Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım"
    Florin Andone: "Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım"
  5. Son dakika | Fenerbahçe'de Obradovic zirvesi sona erdi!
    Son dakika | Fenerbahçe'de Obradovic zirvesi sona erdi!



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? FB TS maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İlk 11'ler...

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? FB TS maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İlk 11'ler...

Beşiktaş transferde hedefini belirledi!

Beşiktaş transferde hedefini belirledi!

Fenerbahçe-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? (Muhtemel 11'ler!)

Fenerbahçe-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? (Muhtemel 11'ler!)

Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera’ya ‘geçmiş olsun’ telefonu

Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera’ya ‘geçmiş olsun’ telefonu

Sıradaki Haber