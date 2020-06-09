Yuto Nagatomo canlı yayında tartıştı!

Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılacak olan Yuto Nagatomo, milli takımdan arkadaşı Keisuke Honda ile Youtube'da yaptıkları canlı yayında ilginç bir tartışmaya girdi.

Sporx'in haberine göre; Nagatomo, futbolcunun doğuştan gelen yeteneklerinin olmayacağını söylerken, "Futbolda "dahi" diye bir şey yok. Biri dahi dediğinde, herkes öyle sanıyor" dedi.

Honda ise buna itiraz ederek, "Çok yanlış, biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım, Messi olamazdık." cevabını verdi.

Nagatomo ise, Usain Bolt üzerinden bir örnekle, çevresel faktörlere dikkat çekmek istedi ve "Usain Bolt, Messi'nin aldığı eğitimi alsa, Messi'nin iki katı gol atardı." ifadelerini kullandı.