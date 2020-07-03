Yuto Nagatomo'dan veda! "Kendime söz vermiştim ama..."

Galatasaraylı Japon futbolcu Yuto Nagatomo, 2.5 yılın ardından Türkiye'den ayrılırken TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



"Kendime kendime söylemiştim ama..."

Kendime söz vermiştim, böyle bir veda olacağını tahmin ediyordum. Ağlamamam gerektiğini kendime kendime söylemiştim ama Fatih hocamızdan güzel kelimeleri duymak beni inanılmaz duygulandırdı ve sözümü tutamadım.

"Seni seviyorum Galatasaray, seni seviyorum Türkiye"

Tüm Galatasaray camiasına bana gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Japonya'ya geri dönüyorum. Hem mental olarak hem fizik olarak oynamaya devam edeceğim çünkü kendimi hala güçlü hala iyi hissediyorum. Seni seviyorum Galatasaray, seni seviyorum Türkiye"