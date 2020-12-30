Yüzde 100 burs müjdesi

Protokol imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporculara ortaöğretimde de yüzde yüz burs imkanı tanıyacak protokolü imzaladıklarını açıkladı. Kasapoğlu, bakanlık ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında düzenlenen “Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü” imza töreninde yaptığı açıklamada, “İnanıyorum ki bu süreci çok çok daha yukarılara taşıyacağız. Hem sporu hem eğitimi hedef belirlemiş gençlerimizle bu ülkenin aydınlık yarınlarına yürümüş olacağız” dedi.

Tam destek mesajı

Sporcular ve eğitim camiasıyla pek çok projeyi devam ettireceklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, “Hem akademik hem ulusal ve uluslararası anlamda başarısıyla daha donanımlı sporcularla sporun daha aydınlık olacağına inancımız tam” diye konuştu. Her zaman gençlerin yanında olduklarını belirten Kasapoğlu, “Sporcu bursluluk kapsamını sadece üniversitelere değil ortaokul ve liselere birlikte yaymış olacağız. Sporcularımız için Türkiye’nin gençleri için heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

‘2 bin antrenör alımı yapacağız’

Bakan Kasapoğlu, kısa süre içinde 2 bin antrenör alımını yapacaklarını müjdeledi. Milli sporcuların 2019’un yanı sıra 2020’de çok önemli başarılara imza attıklarına vurgu yapan Kasapoğlu, “İnşallah 2021’de gerek Tokyo’da ve gerek diğer alanlarda ve her branşta iddiamız var. İddiamızı zirveye oynamak olarak ortaya koyduğumuz gibi bu anlamda başarıları da taçlandırarak devam edeceğiz. Pandemiye rağmen Türkiye’nin dört bir yanındaki tesisleşmede duraksama olmadı. Önümüzdeki günlerde de 2 bin antrenör alımını gerçekleştireceğiz. Çalışmalar son aşamaya geldi” dedi.