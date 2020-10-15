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15.10.2020 - 09:23 |

Zalgris Kaunas Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Merakla beklenen Zalgris Kaunas Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı. Sezona istediği gibi başlayamayan ancak son maçında Alba Berlin karşısında ilk galibiyetini alıp moral toplayan geçtiğimiz sezonun lideri Anadolu Efes'te tek hedef galibiyet. Peki Zalgris Kaunas Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Zalgris Kaunas Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
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THY Euroleague 4. hafta maçında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda güçlü Litvanya ekibi Zalgris Kaunas'a konuk oluyor. Euroleague'deki çift maç haftasında 2. galibiyetini arayan temsilcimizin zorlu maçı 20:00'de başlayacak.

ZALGRIS KAUNAS ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Zalgris Kaunas Anadolu Efes maçı bu akşam 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.

EFES'TE TEK HEDEF GALİBİYET

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçında Zenit ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, üçüncü maçında ALBA Berlin'i mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Zalgiris ise ligde çıktığı maçlarda sırasıyla Olympiakos, Khimki ve Kızılyıldız mts'yi yenerek 3'te 3 yaptı.

AVRUPA'DA 690. MAÇ

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 690. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 689 müsabakada 389 galibiyet ve 300 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 442. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 441 mücadelede 232 galibiyet ve 209 yenilgi yaşadı.

 

    Maç Özeti | Fenerbahçe Beko 77-78 CSKA Moskova
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