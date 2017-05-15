Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Zaza Pachulia, Kawhi Leonard'ı kasten mi sakatladı?
15.05.2017 - 11:25 |

Zaza Pachulia, Kawhi Leonard'ı kasten mi sakatladı?

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Zaza Pachulia, Warriors'un evinde konuk ettiği Spurs‘ü 25 sayıdan gelerek 113-111 mağlup ettiği maça damga vurdu. Bunun sebebi ise Spurs'un yıldızı Kawhi Leonard'ın yaşadığı sakatlık pozisyonu...

Zaza Pachulia, Kawhi Leonard'ı kasten mi sakatladı?
ABONE OL

Golden State Warriors‘ın tecrübeli uzunu Zaza Pachulia dün gece oynanan San Antonio Spurs maçında gündeme damgasını vurdu.

Batı Konferansı final serisi ilk maçında Warriors evinde konuk ettiği Spurs‘ü 25 sayıdan gelerek 113-111 mağlup ederken, üçüncü çeyrekte Kawhi Leonard‘ın sakatlandığı pozisyonda Pachulia‘nın hareketinin kasıtlı olup olmadığı konusunda büyük tartışmalar yaşanıyor.

Sosyal medyayı ikiye bölen pozisyonda Zaza‘nın kasıtlı bir şekilde fazladan adım attığını savunanlar kadar, aksi görüşü savunanlar da var.

Öte yandan konuyla ilgili ABD basınına konuşan Leonard, "Bilerek ayağımın altına mı adım atmış? Hayır. Şutumu engellemeye çalışıyordu ve hücum süresi de bitiyordu. Görüntüleri izlemem gerek." ifadelerini kullandı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber