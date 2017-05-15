Zaza Pachulia, Kawhi Leonard'ı kasten mi sakatladı?

Golden State Warriors‘ın tecrübeli uzunu Zaza Pachulia dün gece oynanan San Antonio Spurs maçında gündeme damgasını vurdu.

Batı Konferansı final serisi ilk maçında Warriors evinde konuk ettiği Spurs‘ü 25 sayıdan gelerek 113-111 mağlup ederken, üçüncü çeyrekte Kawhi Leonard‘ın sakatlandığı pozisyonda Pachulia‘nın hareketinin kasıtlı olup olmadığı konusunda büyük tartışmalar yaşanıyor.

Sosyal medyayı ikiye bölen pozisyonda Zaza‘nın kasıtlı bir şekilde fazladan adım attığını savunanlar kadar, aksi görüşü savunanlar da var.

Öte yandan konuyla ilgili ABD basınına konuşan Leonard, "Bilerek ayağımın altına mı adım atmış? Hayır. Şutumu engellemeye çalışıyordu ve hücum süresi de bitiyordu. Görüntüleri izlemem gerek." ifadelerini kullandı.