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20.04.2020 - 07:33 |

Zejlko Obradovic'in yeni tarzı şaşırttı

Fenerbahçe başantrenörü Zejlko Obradovic, ülkesinde katıldığı programda yeni imajıyla görüldü.

Zejlko Obradovic'in yeni tarzı şaşırttı

Corona virüs salgını nedeniyle Euroleague'de sezonun durmasıyla birlikte evlerine kapanan antrenör ve sporcularla video konferans üzerinden röportajlar yapılmaya başlandı. Euroleague'nin bir etkinliği haline gelen programın bu kez konuğu Fenerbahçe Beko'nun efsane antrenörü Zeljko Obradovic oldu.

Liglerin askıya alınmasıyla Türkiye'den Sırbistan'a dönen Obradovic'e yayındaki soruları ise son yılların en ilgi çeken dizisi olan La Casa de Papel'de 'Helsinki' rolünü oynayan vatandaşı Darko Peric sordu.

Fragmanda özellikle de Obradovic'in karantina sürecinde sakal bıraktığı gözden kaçmadı.

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