Zeki Çelik: "Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın Lille'e gelişinde etkim var"

Ligue 1'de Lille formasını terleten Zeki Çelik, hem milli takımdan hem Lille'den takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı üzerine açıklamalarda bulundu.

Zeki Çelik, So Foot'a açıklamasında takım arkadaşlarının üzerindeki etkisi üzerine konuştu.

"BANA YUSUF'U SORDU"

Milli sağ bek; "Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın takıma gelişlerinde tabii ki rol oynadım. Lille'deki performansım Türkiye'deki oyunculara dikkat kesilmelerini sağladı. Sportif Direktör Campos bana gelip Yusuf Yazıcı hakkında ne düşündüğümü sormuştu. Ona Yusuf'un sürekli öğrenmek isteyen harika bir insan olduğunu söyledim. İlk sezonu herkesi biraz şaşırttı ama geçen sezon şimdiki kadar güçlü değildik." dedi.

23 yaşındaki Zeki bu sezon takımıyla 11 resmi maça çıktı. Milli oyuncularımızın takımı Lille, Ligue 1'de 3. sırada yer alıyor.







