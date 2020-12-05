Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Zeki Çelik: "Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın Lille'e gelişinde etkim var"
05.12.2020 - 17:28 | | Sporx

Zeki Çelik: "Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın Lille'e gelişinde etkim var"

Lille'de forma giyen Zeki Çelik, takım arkadaşları Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Zeki Çelik: "Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın Lille'e gelişinde etkim var"
ABONE OL

Ligue 1'de Lille formasını terleten Zeki Çelik, hem milli takımdan hem Lille'den takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı üzerine açıklamalarda bulundu.

Zeki Çelik, So Foot'a açıklamasında takım arkadaşlarının üzerindeki etkisi üzerine konuştu.

"BANA YUSUF'U SORDU"

Milli sağ bek; "Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın takıma gelişlerinde tabii ki rol oynadım. Lille'deki performansım Türkiye'deki oyunculara dikkat kesilmelerini sağladı. Sportif Direktör Campos bana gelip Yusuf Yazıcı hakkında ne düşündüğümü sormuştu. Ona Yusuf'un sürekli öğrenmek isteyen harika bir insan olduğunu söyledim. İlk sezonu herkesi biraz şaşırttı ama geçen sezon şimdiki kadar güçlü değildik." dedi.

23 yaşındaki Zeki bu sezon takımıyla 11 resmi maça çıktı. Milli oyuncularımızın takımı Lille, Ligue 1'de 3. sırada yer alıyor.

Zeki Çelik: Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmazın Lillee gelişinde etkim var

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Yok böyle bir maç! Lider Alanyaspor'da Çağdaş Atan depremi...
 
    Ersan Parlatan: Üçüncü bölgede daha etkili olmamız lazım
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Zeki Çelik: "Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın Lille'e gelişinde etkim var"
      Zeki Çelik: "Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın Lille'e gelişinde etkim var"
    2. Beşiktaş'tan Telekom'a tarihi fark
      Beşiktaş'tan Telekom'a tarihi fark
    3. Aybaba'dan hakem tepkisi
      Aybaba'dan hakem tepkisi
    4. Mustafa Kaplan: Tüm takımı kutluyorum
      Mustafa Kaplan: Tüm takımı kutluyorum
    5. Fenerbahçeli yıldız ameliyat oldu!
      Fenerbahçeli yıldız ameliyat oldu!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Giresunspor - Eskişehirspor: 2-0

    Giresunspor - Eskişehirspor: 2-0

    Son dakika - İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor kadrosu

    Son dakika - İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor kadrosu

    Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen: 54-78

    Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen: 54-78 

    Euroleague'de 12. haftanın MVP'si Walter Tavares

    Euroleague'de 12. haftanın MVP'si Walter Tavares

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet