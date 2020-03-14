Zeki Murat Göle: "Fenerbahçe tarihine aykırı"

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, 1-0 kaybedilen Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtamadığımız için ben utanıyorum. Değişimden önceki süreçte takımın ritmi bozuldu. Üst üste gelen mağlubiyetler var, 8. kez kazanamadık bugün. Fenerbahçe tarihine bakarsak, bu aykırı bir şey. Fenerbahçe bunun üstesinden gelebilecek büyüklükte bir kulüp, her zaman da gelmiştir."

"Yönetimimiz teknik direktör konusunda gerekeni yapacak, çalışmalar devam ediyor. Lisans olarak ben 2 maça çıkabiliyorum, bu benim son maçımdı."

Volkan Demirel'in Hikayesi