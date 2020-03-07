Zeki Murat Göle: "Türkiye Kupası fırsatımız var"

Süper Lig'de Denizlispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de antrenör Zeki Murat Göle maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Kupası gibi bir fırsatımız var"

"Oyuna iyi başlayamadık. İlerleyen dakikalarda daha iyiydik, golü de bulduk ama hiç planlarda olmayan bir kırmızı kart gördük. Devre arasında konuştuk ve çok iyi oynadık. 15-20 dakikadan sonra ise eksik olmamızdan dolayı tempomuz düştü. Son dakikalarda puanımızı aldık. Çok üzgünüz. Türkiye Kupası gibi bir fırsatımız var. Çıkmamız gereken basamaklar var. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz"

Fenerbahçe'de antrenör Zeki Murat Göle, oyunda gitgeller yaşandığının altını çizdi. Göle, "İlk 10 dakika maça iyi başlayamadık. istediğimiz tempoyu ve sertliği bulamadık. Daha sonra dengeledik ve gol de geldi. Her şey iyi gidiyordu. Ama penaltı ve kırmızı karttan sonra işler tersine döndü. İkinci yarının ilk 15 dakikası gayet iyi gidiyordu. Fakat tempoyu sürdüremedik. Denizlispor oyunu dengeledi ve golü attı" dedi.

Sonuçtan memnun olmadıklarını aktaran genç antrenör, "Bize yakışmayan bir sonuç. Sevinemeyeceğimiz bir sonuç. Oyuncularımızın ikinci yarıdaki reaksiyonuna baktığımızda oyuncularımızı kutlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Duran top çalıştıklarını vurguayan Zeki Murat Göle, "3 günlük bir vakit oldu, Ersun hocamızdan sonra. İlk 2 gün taktiksel çalıştık. Maçtan bir gün önce de detaylı bir şekilde eksiklerimiz vardı. Duran topların üzerinde durduk ve etkisi oldu" yorumunu yaptı.

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