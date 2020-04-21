Denizlispor formasÄ±yla toplam 23 maÃ§a Ã§Ä±kan Zeki Yavru 1780 dakika gÃ¶rev alÄ±rken, 2-2 berabere biten AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda 2 ve yine aynÄ± skorla sona eren FenerbahÃ§e mÃ¼sabakasÄ±nda ise 1 asist yaptÄ±.

Denizlispor'la sÃ¶zleÅŸmesi sezon sonunda bitecek 28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu takÄ±mda kalacaÄŸÄ±nÄ±n da sinyallerini verdi. Zeki Yavru, "Denizlispor'da Ã§ok mutluyum. TakÄ±mÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in elimden gelen tÃ¼m gayreti gÃ¶steriyorum. Ä°yi bir takÄ±mÄ±z, bunu aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sonuÃ§larla gÃ¶sterdik. Denizlispor'un baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmaya ve mÃ¼cadele etmeye devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

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