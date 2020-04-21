Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDenizlispor Haberleri Zeki Yavru formunun zirvesine çÄ±ktÄ±
21.04.2020 - 10:40 | | Deniz TOKAT / DENÄ°ZLÄ°, (DHA) -Â

Zeki Yavru formunun zirvesine çÄ±ktÄ±

SÃ¼per Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un saÄŸ beki Zeki Yavru, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden ara verilen sezonda geride kalan 26 haftada yaptÄ±ÄŸÄ± 3 asistle kariyerinde en Ã§ok gol pasÄ± verdiÄŸi sezonu yaÅŸadÄ±.

Zeki Yavru formunun zirvesine çÄ±ktÄ±

Denizlispor formasÄ±yla toplam 23 maÃ§a Ã§Ä±kan Zeki Yavru 1780 dakika gÃ¶rev alÄ±rken, 2-2 berabere biten AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda 2 ve yine aynÄ± skorla sona eren FenerbahÃ§e mÃ¼sabakasÄ±nda ise 1 asist yaptÄ±.

Denizlispor'la sÃ¶zleÅŸmesi sezon sonunda bitecek 28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu takÄ±mda kalacaÄŸÄ±nÄ±n da sinyallerini verdi. Zeki Yavru, "Denizlispor'da Ã§ok mutluyum. TakÄ±mÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in elimden gelen tÃ¼m gayreti gÃ¶steriyorum. Ä°yi bir takÄ±mÄ±z, bunu aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sonuÃ§larla gÃ¶sterdik. Denizlispor'un baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmaya ve mÃ¼cadele etmeye devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

Â 

Â 

Ä°talya'da balkonlar arasÄ± tenis!
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Futbolda bir organizasyon daha iptal edildi

Futbolda bir organizasyon daha iptal edildi

Özgür Çek: Benfica ve Valencia'dan teklif kaldÄ±m

Ã–zgÃ¼r Ã‡ek: Benfica ve Valencia'dan teklif kaldÄ±m

Prof. Dr. Erk: Yaz sÄ±caÄŸÄ±nda Antalya riskli

Prof. Dr. Erk: Yaz sÄ±caÄŸÄ±nda Antalya riskli

Bülent Timurlenk: Transferin ÅŸifreleri

BÃ¼lent Timurlenk: Transferin ÅŸifreleri

SÄ±radaki Haber