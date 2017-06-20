Zeki Yavru Konyaspor yolunda

Trabzonspor'da dün, geçtiğimiz sezon özellikle Pereira'nın transferinin ardından gözden düşen ve forma bulmayan Zeki Yavru'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Atiker Konyaspor'un başına geçen eski hocası M.Reşit Akçay'ın da takımında görmeyi çok istediği 25 yaşındaki deneyimli sağ bekin, birkaç gün içinde Yeşil-Beyazlılar'a imza atacağı kaydedildi. (Habertürk)