10.07.2020 - 15:14 |
Zeki Yıldırım performansı ile takımını sırtlıyor! Süper Lig ekipleri takipte...
TFF 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'te başarılı performansıyla göz dolduran 29 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'in birçok ekibinin talip olduğu öğrenildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Zeki Yıldırım son haftalarda gösterdiği performans ile göz kamaştırıyor. İstanbul ekibinin bu hafta evinde Boluspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada bir de gol atan kaptan takımını sırtlıyor.
Daha önce de Süper Lig'de forma giyen Yıldırım, istikrarlı performansıyla Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.
Bu sezon 1 gol, 4 asistle oynayan 29 yaşında oyuncunun gelecek sezon yeniden Süper Lig'e dönmesi bekleniyor.
Zeki Yıldırım 7 sezon boyunca Antalyaspor'da forma giymiş, sezon başında İstanbul temsilcisine transfer olmuştu.