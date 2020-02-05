Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de kritik bir maça çıkıyor. 9. sırada bulunan temsilcimiz Rus ekibi Zenit'le deplasmanda karşılacak. Maçın önemi bir hayli büyük... Artık Fenerbahçe Beko'nun puan kaybına tahammülü yok. Maçı kaçırmak istemeyen taraftarın ise aklındaki sorular ise "Zenit Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde işte detaylar...

ZENİT FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zenit Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 20.00'de Yubileyny Sports Palace'da oynanacak. Mücade beIN SPORTS Haber kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ 532. SINAVI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 532. maçına Zenit karşısında çıkacak. Sarı Lacivertli takım, Avrupa’da oynadığı 531 karşılaşmada 305 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de ise yaptığı 329 maçın 194’ünü kazandı, 135’inde ise sahadan mağlup ayrıldı.