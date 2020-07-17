Zenit, K.C. Rivers'ı kadrosuna kattı

Zenit Kulübü, 33 yaşındaki K.C. Rivers ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kariyerinde, Real Betis, Kızılyıldız, Panathinaikos, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımlarda forma giyen K.C. Rivers, geçen sezon Zalgiris formasıyla çıktığı 18 THY Avrupa Ligi karşılaşmasında 9,3 sayı ortalaması yakalamıştı.