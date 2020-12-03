Zenit St. Petersburg-Fenerbahçe Beko Euroleague maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Zenit St. Petersburg-Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım sürüyor. THY Euroleague 12. hafta maçında bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu akşam Rusya deplasmanında Zenit St. Petersburg'a konuk olacak. THY Euroleague'de geride kalan 11 haftada sadece 4 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, parkeden 7 kez ise mağlup ayrıldı. Peki Zenit St. Petersburg-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında bu akşam Zenit ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında bu akşam Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak.

ZENİT ST.PETERSBURG-FENERBAHÇE BEKO MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Zenit St. Petersburg-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HABER ekranından naklen canlı olarak yayınlanacak

Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 11 müsabakada 4 galibiyet alırken, 7 kez de mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, bu performansıyla 18 takımlı ligde 13. sırada yer aldı. Üç maçı eksik olan Zenit ise 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ile Zenit, THY Avrupa Ligi'nde 3. kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda iki takım da deplasman maçlarını kazanarak birer galibiyet elde etti.