Zenit'in THY Avrupa Ligi'ndeki iki maçı Kovid-19 nedeniyle oynanmayacak

THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, 8 basketbolcusunda Kovid-19 tespit edilen Zenit'in bugünkü TD Systems Baskonia ve 15 Ekim'deki Valencia maçlarının oynanmayacağı belirtildi.

Maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirmesi gereken Rus ekibinin, bu sayıya ulaşamadığı için 20-0 hükmen mağlup sayılması bekleniyor.

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