Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Zenit'te 5 koronavirüs vakası daha çıktı
11.10.2020 - 19:27 |

Zenit'te 5 koronavirüs vakası daha çıktı

Euroleague takımlarından Zenit'te 5 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Zenit'te 5 koronavirüs vakası daha çıktı
ABONE OL

Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) takımlarından Zenit'te 5 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. 

Zenit Kulübü, 2 basketbolcu ve 3 antrenörün koronavirüse yakalandığını duyurdu. 

Takımda testi pozitif çıkanların sayısının 6'sı oyuncu, 3'ü antrenör ve biri masör olmak üzere 10'a yükseldiği ifade edildi. 

Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla antrenmanların iptal edildiği ve tüm takımın izolasyon sürecine girdiği belirtildi.

Zenitte 5 koronavirüs vakası daha çıktı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş'ta Necip Uysal maçın önüne geçti! Caner Erkin...
    Beşiktaş 5-2 F. Karagümrük (Hazırlık Maçı)
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Heyecanlı bekleyiş... Rusya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
      Heyecanlı bekleyiş... Rusya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    2. Göztepe'den gollü prova: 4-0
      Göztepe'den gollü prova: 4-0
    3. Fransa Açık'ta Rafael Nadal 13. kez şampiyon!
      Fransa Açık'ta Rafael Nadal 13. kez şampiyon!
    4. Fenerbahçeli Marcel Tisserand milli maçta sakatlandı!
      Fenerbahçeli Marcel Tisserand milli maçta sakatlandı!
    5. Fatih Terim'in odasında dikkat çeken detay! 5. yıldız...
      Fatih Terim'in odasında dikkat çeken detay! 5. yıldız...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    HDI Sigorta Afyon Belediyespor - TOFAŞ: 75-89

    HDI Sigorta Afyon Belediyespor - TOFAŞ: 75-89

    Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 74-79

    Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 74-79

    Formula 1 Eifel GP'de kazanan Hamilton

    Formula 1 Eifel GP'de kazanan Hamilton

    Hatayspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

    Hatayspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

    Sıradaki Haber