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17.01.2021 - 23:03 |

Zenit'ten Mesut Özil paylaşımı! 'Galatasaray'a gitmeliydi'

Rus kulübü Zenit, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil için, "Mesut Özil, Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp" paylaşımında bulundu.

Zenit'ten Mesut Özil paylaşımı! 'Galatasaray'a gitmeliydi'
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Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi büyük yankı uyandırdı.

Bir futbolseverin "Özil'in Fenerbahçe'ye gitmesi hakkındaki görüşlerin?" sorusuna Rus kulübü Zenit, İngilizce resmi hesabından "Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp." cevabını verdi.

Bu paylaşım kısa sürede büyük dikkat çekti.

Zenitten Mesut Özil paylaşımı Galatasaraya gitmeliydi

Zenitten Mesut Özil paylaşımı Galatasaraya gitmeliydi

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