Zidane’ın kaderini Galatasaray değiştirdi!

CELAL UMUT EREN

L’Equipe gazetesi, Fransız teknik adamın eflatun-beyazlılarla kazandığı şampiyonluğu değerlendirdi. Şampiyonlar Ligi’nde 22 Ekim 2019’da İstanbul’daki Galatasaray maçının Zidane’ın geleceğini etkilediği belirtildi

Real Madrid’de 34. şampiyonluğun coşkusu yaşanıyor. İspanya ve tüm dünyada yankılanan La Liga zaferinde Galatasaray detayı gözlerden kaçmadı.

Fransa’nın ünlü L’Equipe gazetesi, Zinedine Zidane ve Real Madrid’in kaderinin Şampiyonlar Ligi grup maçı için 22 Ekim 2019’da İstanbul’da oynanan Galatasaray maçı olduğunu aktardı.

Sezona istediği gibi giremeyen Zidane’ın eflatun-beyazlılar ile Şampiyonlar Ligi’nde ilk 2 maçında 1 puan alması, La Liga’da da 22 Ekim öncesi 3 beraberlik 1 yenilgi alması sonrası koltuğunun sallandığı anımsatıldı.

19 Ekim’de Mallorca’ya ligde 1-0 kaybedip ardından 22 Ekim’de Galatasaray’a konuk olan Fransız teknik adamın kötü bir sonuç halinde kulüple vedalaşması planlanıyordu.

Ancak sarı-kırmızılılara karşı Türk Telekom Stadı’nda 1-0 galip gelen ve daha sonra çıkışa geçen Zidane yönetimindeki Real Madrid’in kaderinin değiştiği kaydedildi.

Öte yandan pandemi süreci sonrasıda Real Madrid’in yakaladığı seriye de değinildi. Koronavirüs salgını öncesi ligde Barcelona’nın 2 puan gerisinde olan Zidane ve ekibinin 14 Haziran’dan itibaren arka arkaya 10 galibiyet alıp 30 puan toplaması şampiyonluğun önünü açtı.

‘Cennetten bir nimet’

Real Madrid’de 20. yıldönümü gününde La Liga şampiyonluğunu kazanan Başkan Florentino Perez, Zinedine Zidane’a övgüler yağdırdı.

Zidane’la çalışmaktan memnun olduğunu aktaran Perez, “Zinedine Zidane, cennetten bir nimet gibi. Yıllarca bizimle kalmasını istiyorum” yorumunu yaptı. Yıldız transfer yapmayacağını aktaran Real Madrid Başkanı, “Bu yaz bizden yıldız transfer beklemeyin. Mbappe transferi beklenebilir. Oyuncularımdan maaş indirimi talep edip, büyük transfer yapamam” diye konuştu.

Bay ‘Şampiyon’

Zinedine Zidane, Real Madrid’le bir şampiyonluk daha kazandı. Eflatun-beyazlılarla futbolcu ve antrenör olarak toplamda 17 kupa kaldıran ünlü çalıştırıcı, ilginç bir istatistiğe imza attı.

Real Madrid tarihinin en başarılı teknik direktörü Miguel Munoz, 15 yılda 14 kupa kazanırken, Zinedine Zidane 209 maçta 11 kupa kazanmayı başardı. Zidane, Real Madrid’de her 19 maçta ortalama 1 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Fransız teknik adam bu başarı için takımını işaret etti, “Futbol bir takım oyunu. Kupalar kazanmak istiyorsanız tüm takım birlikte hareket etmelisiniz. Ben bu başarıları takımımla kazandım. Ben onlar olmasa yapamazdım” dedi.

‘Gerçek kaptan hocamız’

Bu sezon La Liga’da 10 gol atarak tarihe geçen tecrübeli stoper Sergio Ramos, Zinedine Zidane’e hayran olduğunu belirtti. Real Madrid’in başarısında esas pay sahibinin Zidane olduğunu kaydeden takım kaptanı Ramos, “Zidane bu geminin gerçek kaptanı. Gerçek kaptan o. Dokunduğu her şeyi altına çeviriyor. Umuyorum, çok uzun yıllar Real Madrid’de kalır” dedi.

Benzema hedefi!

La Liga’da bir hafta kala şampiyon olan Real Madrid’de yeni hedef; Karim Benzema’yı gol kralı yapmak. 21 gollü Benzema, 23 gollü Messi’nin gerisinde. Leganes deplasmanınsa tüm takım Fransız forvete çalışacak.

ZİDANE MÜZESİ

1 Şampiyonlar Ligi

2 İspanya Süper Kupa

1 İtalya Süper Kupa

1 Dünya Kupası

1 Avrupa Futbol

Şampiyonası

TEKNİK DİREKTÖR

3 Şampiyonlar Ligi

2 La Liga

2 İspanya Süper Kupa

2 UEFA Süper Kupa

2 FIFA Kulüpler

Dünya Kupası

FUTBOLCU

2 İtalya Serie A

1 La Liga

2 UEFA Süper Kupa

2 FIFA Kulüpler

Dünya Kupası