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17.09.2014 - 17:02 |

Ziegler Schalke 04'e gidiyor!

Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Reto Ziegler, Bundesliga temsilcisi Schalke 04'ün radarına takıldı

Ziegler Schalke 04'e gidiyor!
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Alman savunma oyuncusu Benedikt Höwedes'in sakatlığının uzun sürecek olmasından dolayı transfer girişimlerine hız verdi ve tanıdık bir ismi gündemine aldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan ve en son Serie A devi Juventus'ta oynayan Reto Ziegler, Schalke 04'ün radarına takıldı.

Söz konusu takviye için kasasından fazla para çıkarmak istemeyen ve bu doğrultuda bonservisi elinde olan oyuncuları takibe alan Alman temcilcisinin, İsviçreli savunmacı ile yakından ilgilendiği belirtildi.

Juventus ile varolan sözleşmesini feshetmesinin ardından boşta bulunan Reto Ziegler'in, Schalke 04'e transfer olmaya sıcak baktığının da altı çizildi.

(Sporx)

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