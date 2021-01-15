Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman saat kaçta? İşte Ziraat Türkiye Kupasında Çeyrek finale kalan takımlar...

Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan son iki takımda dün oynanan iki müsabakanın ardından belirlendi. Alanyaspor ve Fenerbahçe adını Çeyrek finale yazdıran iki takım oldu. Çeyrek finale yükselen takımların belli olmasının ardından futboseverler Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final kura çekimi bugün saat 14:30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekiminin A Spor ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor

ÇEYREK FİNAL MÜSABAKALARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2020-2021 Ziraat Türkiye Kupası sezonunun maç takvimini açıklayan TFF kupanın çeyrek final karşılaşmalarının 9, 10 ve 11 Şubat'ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Tek maç eleme usulüne göre yapılan Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın gerçekleşecek.

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Seri Başı Olan Takımlar

Başakşehir

Beşiktaş

Sivasspor

Alanyaspor

Seri Başı Olmayan Takımlar

Galatasaray

Fenerbahçe

Antalyaspor

Konyaspor