Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda 3. tur maçlarÄ±nÄ±n programÄ± belli oldu
Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 3. tur maÃ§larÄ±nÄ±n programÄ± belli oldu.Â
Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 3. tur maÃ§larÄ±nÄ±n programÄ± belli oldu.Â
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, tek maÃ§ eleme usulÃ¼ne gÃ¶re yapÄ±lacak 3. tur karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:Â
3 KasÄ±m SalÄ±:Â
13.00 BalÄ±kesirspor-Esenler Erokspor (BalÄ±kesir AtatÃ¼rk)Â
13.00 Tuzlaspor-Bayburt Ä°l Ã–zel Ä°dare (Tuzla Belediye)Â
15.30 Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)Â
15.30 Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bornova Aziz KocaoÄŸlu)Â
18.00 BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-Karbel KarakÃ¶prÃ¼ Belediyespor (Erzurum KazÄ±m Karabekir)Â
20.30 MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-Kocaelispor (Eryaman)Â
4 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba:Â
13.00 Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor-Belediye Derincespor (BandÄ±rma 17 EylÃ¼l)Â
13.00 Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼-BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Tepecikspor (Aktepe)Â
13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor (Menemen Ä°lÃ§e)Â
13.00 Ãœmraniyespor-KÄ±rklarelispor (Ãœmraniye Belediyesi Åžehir)Â
13.00 Ankaraspor-Pazarspor (OsmanlÄ±)Â
13.00 BeypiliÃ§ Boluspor-Hacettepe (Bolu AtatÃ¼rk)
Â 13.00 Giresunspor-TekirdaÄŸspor (Giresun AtatÃ¼rk)Â
15.30 AltÄ±nordu-Fethiyespor (Bornova Aziz KocaoÄŸlu)Â
15.30 Adana Demirspor-Alanya Kestelspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)Â
15.30 Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-NevÅŸehir Belediyespor (Vefa)Â
18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has)Â
20.30 Bursaspor-KarÅŸÄ±yaka (Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye)Â
5 KasÄ±m PerÅŸembe:Â
13.00 YÄ±lport Samsunspor-MuÄŸlaspor (Samsun Yeni 19 MayÄ±s)Â
13.00 Bodrumspor-NiÄŸde Anadolu FK (Bodrum Ä°lÃ§e)Â
13.00 Manisa FK-GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor (MÃ¼min Ã–zkasap Spor Tesisleri)Â
13.00 Ä°negÃ¶lspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ä°negÃ¶l Ä°lÃ§e)Â
13.00 KahramanmaraÅŸspor-Somaspor (12 Åžubat)Â
13.00 Sancaktepe FK-Serik Belediyespor (15 Temmuz)Â
13.00 Tarsus Ä°dmanyurdu-Ä°Ã§el Ä°dmanyurdu (Tarsus Ä°lÃ§e)Â
13.00 Zonguldak KÃ¶mÃ¼rspor-DarÄ±ca GenÃ§lerbirliÄŸi (Devrek Ä°lÃ§e)Â
13.00 Afjet Afyonspor-Kardemir KarabÃ¼kspor (Zafer)Â
13.00 UÅŸakspor-Åžile YÄ±ldÄ±zspor (UÅŸak 1 EylÃ¼l)
Â 13.00 KÄ±rÅŸehir Belediyespor-Yozgatspor 1959 (KÄ±rÅŸehir Ahi)Â
13.00 Ã‡orum FK-EyÃ¼pspor (Ã‡orum Åžehir)Â
13.00 GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kastamonu Gazi)Â
13.00 Ankara Demirspor-Mamak FK (TCDD Ankara Demirspor)Â
13.00 Ergene VelimeÅŸespor-Karacabey Belediyespor (Mustafa Kemal AtatÃ¼rk)Â
13.00 SarÄ±yer-Turgutluspor (Yusuf Ziya Ã–niÅŸ)Â
13.00 Vanspor FK-Sivas Belediyespor (Van AtatÃ¼rk)Â
13.00 Pendikspor-DÃ¼zcespor (Pendik)Â
13.00 HekimoÄŸlu Trabzon-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)Â
15.30 Ä°stanbulspor-ElazÄ±ÄŸspor (Esenyurt Necmi KadÄ±oÄŸlu)Â
15.30 Sakaryaspor-Diyarbekirspor (Yeni Sakarya AtatÃ¼rk)Â
15.30 EskiÅŸehirspor-Cizrespor (EskiÅŸehir Yeni)Â
15.30 Akhisarspor-Etimesgut Belediyespor (Spor Toto Akhisar)Â
18.00 Yeni Malatyaspor-Artvin Hopaspor (Yeni Malatya)
20.30 AtakaÅŸ Hatayspor-ÅžanlÄ±urfaspor (Antakya AtatÃ¼rk)
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