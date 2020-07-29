Ziraat Türkiye Kupası'nda final: Trabzonspor - Alanyaspor



Ziraat Türkiye Kupası, bugün Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. İstanbul Atatürk Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası’nda 8 kez şampiyon oldu. Alanyaspor ise kupada ilk kez finalde mücadele edecek.

Alanyaspor üstün

Kritik final öncesi rakamlar da öne çıkıyor. İki takım arasında oynanan maçlarda 4’e 2 Alanyaspor’un üstünlüğü bulunuyor. 2 maç da berabere tamamlandı. Alanyaspor pandemi sonrası 9 resmi maçta sadece 2 kez yenilip 2 kez de berabere kalırken 5 maçı galip bitirdi, Trabzonspor ise 2 mağlubiyet, 4 beraberlik 5 galibiyet gördü.

Eddie Newton beklentisi

Alanyaspor’da Erol Bulut, Trabzonspor’a karşı 7. maçına çıkacak. Daha önce 6 maçta 2 galibiyet 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Bulut, rakibine karşı maç başına 1.17 puan ortalamasıyla oynadı. Hüseyin Çimşir sonrası görevi devralan Eddie Newton ilk kez Alanyaspor’la mücadele edecek. Sezonu İstanbul’da Chelsea teknik ekibinde UEFA Süper Kupası ile açan Newton, kapanışı bu kez Trabzonspor’un başında Türkiye Kupası finalinde yapacak.

Kralların yarışı

Finalde iki golcü ön planda olacak. Süper Lig’in gol kralı Alexander Sörloth ve sezona damgasını vuran Papiss Cisse performanslarıyla dikkat çekiyor. Ligi 24 gol 9 asistle bitiren Sörloth ve 23 gol 1 asistle tamamlayan Cisse kupaya damga vurmaya aday isimler. Toplamda da 47 maçta 32 gol bulan Norveçli yıldızla, 37 maçta 26 gol kaydeden Senegalli oyuncunun randevusu şeklinde geçmesi bekleniyor.

Gözler Papiss Cisse’de

Tarihinde ilk kez kupa finalinde yer alacak Aytemiz Alanyaspor’da gözler Papiss Cisse’de olacak. Ligin son haftasında Konyaspor deplasmanında özellikle dinlendirilen Senegalli forvet, Trabzonspor maçında oynayacak.

Teknik Direktör Erol Bulut’un en önemli kozlarından biri olan 34 yaşındaki oyuncu, lig yarışındaki başarılı görüntüsüyle dikkat çekmişti. 4-2-3-1 sisteminin en ileri ucunda görev alan Cisse, sezonu 23 golle bitirdi. Akdeniz ekibinde tecrübeli golcü hem yan toplar hem de savunma arkasına atılan toplarda önemli bir koz olacak.

Ailece geldiler

Trabzonsporlu futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası finali için dün İstanbul’a giderken, bordo-mavililerin yanında eş ve çocukları da vardı.

Sahaya 21 kişi çıkacak olmasına rağmen 25 kişilik futbolcu grubuyla yola çıkan Karadeniz ekibinde, uzun süredir sakatlığı bulunan genç oyuncu Ahmet Canbaz’ın haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Bu arada sezon son karşılaşmasını oynayacak ekipte tekrar şehre dönmeyecek futbolcuların eşyalarını da yanlarına aldığı gözlendi.

Alexander Sörloth Mutfakta!