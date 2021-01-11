Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki önemli maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Kupada son 16 turu maçlarının programı ve hakemler şöyle;
YARIN:
15.45 Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) YASİN KOL
18.45 Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül) BURAK ŞEKER
20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray (Yeni Malatya) ÖZGÜR YANKAYA
13 OCAK ÇARŞAMBA:
15.45 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SUAT ARSLANBOĞA
18.45 Tuzlaspor - Medipol Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim) TURGUT DOMAN
20.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park) SARPER BARIŞ SAKA
14 OCAK PERŞEMBE:
18.45 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları) RAMAZAN KELEŞ
20.45 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Ülker) ÜMİT ÖZTÜRK