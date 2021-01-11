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11.01.2021 - 09:54 |

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu başlıyor
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme sistemine göre oynanacak son 16 turu karşılaşmalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de kullanılacak.

Kupada son 16 turu maçlarının programı şöyle:

Yarın:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turu başlıyor

 

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